Pronostic Clermont Niort : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont solide face à Niort

En grande forme lors des dernières semaines, Clermont a connu une période délicate avec de nombreux cas de Covid au sein du club qui ont poussé les autorités à reporter leur rencontre face à Amiens. Les Clermontois ont renoué avec la compétition en Lorraine avant la trêve internationale, où ils se sont inclinés dans les dernières secondes du match face à une formation nancéenne en pleine réussite (score final 1-0). Néanmoins et malgré ce revers, Clermont a livré une très bonne prestation, contrecarrée par un excellent portier adverse et un manque de précision dans le dernier geste. En grande forme à domicile, les Auvergnats veulent relancer la machine et mettre la pression sur leurs adversaires directs dans la course aux deux premières places synonymes de montée directe en Ligue 1. Les hommes de Gastien restent sur 9 victoires consécutives au Gabriel Montpied. De plus, sur les 14 matchs disputés à domicile, les Auvergnats ont gardé leur cage inviolée à 10 reprises.

De son côté, Niort s'est donné de l'air en s'imposant face à Toulouse (1-0) lors de la dernière journée. Bien partis cette saison, les Chamois ont connu ensuite une longue période sans victoire et se sont retrouvés sous la pression des relégables. La victoire obtenue face au TFC permet aux hommes de Sébastien Desabre de compter désormais 7 points d'avance sur le premier relégable. Plutôt intéressant en déplacement lors du départ de ce nouvel exercice, Niort reste sur 10 matchs à l'extérieur sans la moindre victoire et s'est incliné la dernière fois à Dunkerque (2-0). Déterminés à repartir de l'avant, les Clermontois devraient s'imposer à domicile en conservant une nouvelle fois leur cage inviolée à domicile.