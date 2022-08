Pronostic Clermont Nice : Analyse, Cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont peut poser des problèmes à Nice

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Profitez de 100€ offerts DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le calendrier n'a pas gâté le Clermont Foot puisqu'il lui a fait "cadeau" d'un duel avec le PSG dès la première journée. Et si parfois, il est plus recommandé d'affronter les Franciliens lorsqu'ils ne sont pas encore bien rôdés, ce ne fut pas le cas cette saison. Résultat, les Auvergnats ont récolté une première belle valise devant leurs supporters (0-5). La semaine suivante, les hommes de Pascal Gastien ont une nouvelle fois été menés de 2 buts par Reims. Mais cette fois-ci, ils se sont rebellés pour finalement revenir au score et ont même fini par surclasser les Champenois au terme d'un match un peu fou (2-4).(Déposez 100€ et misez avec 200€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐Dimanche, les Clermontois reçoivent une équipe de Nice plutôt décevante en ce début de saison. 5l'an dernier, les Aiglons n'ont pas encore remporté le moindre succès depuis la reprise des compétitions. Accrochés sur le terrain d'une belle équipe toulousaine (1-1), ils ont ensuite perdu de nouveaux points dimanche contre Strasbourg (1-1). Enfin, jeudi, ils sont allés s'incliner sur le terrain du Maccabi Tel Aviv en barrage de la Ligue Conférence (1-0) lors d'une rencontre qui n'aura pas rassuré les observateurs malgré une bonne première mi-temps et qui pourrait peser dans les jambes ce week-end. Aussi, Clermont a une belle occasion de faire un résultat contre une équipe peu en confiance et fatiguée par son escapade européenne de la semaine.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le montant de votre 1dépôt jusqu'à 100€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(304€ - les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Nice détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !