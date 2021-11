Pronostic Clermont Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice se relance à Clermont

Bien parti dans cette saison de Ligue 1, Clermont avait remporté ses deux premiers matchs face à Bordeaux et Troyes avant d'obtenir un nul au Groupama Stadium face à Lyon. Depuis cette bonne passe, la formation auvergnate n'a plus connu la même réussite, malgré une victoire dans son stade Montpied face à Lille. Souvent plaisante, l'équipe clermontoise manque de constance lors des 90 minutes d'une rencontre. Avant la trêve internationale, les Auvergnats avaient réussi à prendre deux buts d'avance à Geoffroy Guichard face à des Verts pourtant touchés. En 12 minutes, les Stéphanois ont renversé les hommes de Gastien. Ce 3revers consécutif met Clermont sous pression puisqu'il ne compte plus qu'un seul point d'avance sur le premier relégable. Pour la réception de Nice, le coach Gastien devrait retrouver son fils Johan au milieu de terrain car ce dernier a purgé sa suspension. En revanche, l'important Cédric Hountondji est quant à lui blessé et indisponible. Avec ses 7 buts, Momo Bayo réalise de très bons débuts en Ligue 1 et sera l'une armes auvergnates face à la défense niçoise.

En face, l'OGC Nice espère finir sur le podium et de participer à la prochaine Ligue des Champions. Le club azuréen a opéré à un fort recrutement lors du mercato en attirant notamment Christophe Galtier, Mario Lemina, Kluivert, Bard, Delort ou Stengs. Actuellement, les Aiglons se retrouvent en 3position avec un seul point de retard sur le dauphin Lens. Au niveau des résultats, l'OGC Nice cherche de la constance dans ses résultats. En effet, capables de renverser Angers en 35 minutes (3-2), les Niçois se sont ensuite fait surprendre à domicile par Montpellier (0-1) dans un match qu'ils n'auraient pas du perdre. Avant cela, les protégés de Galtier avaient déjà connu des désillusions face à Lorient et Troyes en concédant des défaites sur le même score de 1-0, mais avait aussi su battre des équipes comme Lyon ou Lille. Arrivé de Montpellier, Andy Delort s'est parfaitement adapté dans sa nouvelle équipe et compte 7 buts au total depuis le début de saison. Supérieur à son adversaire, l'OGC Nice devrait s'imposer chez un promu clermontois battu lors des 3 dernières rencontres et certainement marqué par le scénario de son match face à l'ASSE.