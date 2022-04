Pronostic Clermont Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont – Nantes : réaction attendue des deux côtés

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 200€ offerts chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont Nantes :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison en Ligue 1 pour la première fois de son histoire, Clermont est en train de caler au pire des moments. En effet, les Auvergnats ont toujours su jusqu’à présent éviter la zone rouge mais s’en rapprochent dangereusement car ils ne comptent plus qu’un point d’avance sur une équipe de Saint-Etienne, barragiste, qui a retrouvé la forme depuis quelques semaines. La lutte pour le maintien s’annonce intense puisque toutes les équipes peuvent encore se maintenir. L’urgence est de mise en Auvergne, où les hommes de Gastien ont besoin de récolter des points. Les derniers résultats sont guère encourageants avec 3 revers consécutifs face à Lille (4-0), Lorient (0-2) et Lens (3-1). Lors de ces rencontres, les partenaires de Berthomier ont réalisé une première partie de match intéressante avant de sombrer en fin de rencontre. Pour s’en sortir, Clermont compte sur le réveil de son buteur Mohamed Bayo qui n’a plus marqué depuis la victoire au Vélodrome face à Marseille.chezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le FC Nantes a un objectif en cette fin de saison : remporter la Coupe de France. Les Canaris se sont hissés en finale en dominant Monaco lors de la demi-finale et affronteront Nice pour décrocher le trophée. En Ligue 1, les hommes de Kombouaré sont calés dans le ventre mou du championnat avec 42 points soit 14 de plus que le 1relégable. Le maintien est quasiment acté mais les places européennes via le championnat ne sont pas totalement inaccessibles. Les derniers résultats avec des défaites face à Troyes (1-0) et Lille (1-0) sont certainement des signes d’une baisse d’implication du groupe nantais. 9de Ligue 1, le FCNA possède un effectif de grande qualité avec les Blas, Simon ou Kolo Muani. Ces joueurs sont capables de faire la différence à tout moment, ce qui fait que la balance penche du côté des Canaris pour cette rencontre. Face à des Clermontois sur 3 défaites consécutives, Nantes semble en mesure d’accrocher au moins le point du nul en Auvergne.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 200€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 200€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Nantes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !