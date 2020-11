Pronostic Clermont Nancy : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Clermont repart de l’avant face à Nancy

Sixième de Ligue 2, le Clermont Foot occupe actuellement la plus mauvaise des places, à savoir celle de premier non-barragiste d'accession. L'an passé, la formation auvergnate a réalisé une excellente saison mais n'a pas pu défendre ses chances jusqu'au bout suite à l'arrêt des compétitions. Pour ce nouvel exercice, la bande à Gastien se montre solide mais a souvent connu des problèmes dans l'efficacité offensive. Cohérents dans le jeu, les Clermontois se créent des opportunités mais manquent de tranchant dans le dernier geste, malgré les 6 réalisations de Bayo. Le match de la semaine passée à Amiens en est le parfait exemple, où le Clermont Foot a été maître des débats mais n'est revenu qu'avec un nul (1-1). La formation clermontoise compose avec le Paris FC et Troyes, le trio d'équipes qui a le moins perdu en Ligue 2. De son côté, Nancy est dans le dernier tiers du classement avec 11 points au compteur. Les Lorrains comptent en revanche un match de retard. Engagé dans la lutte pour le maintien, le club nancéen vient de s'incliner lors des deux dernières journées face à Caen (2-1) et en milieu de semaine face à Grenoble (1-0). Touché par de nombreux cas de Covid, l'ASNL a vu son match du week-end dernier face à Troyes être reporté. Désireux de se relancer avec deux nuls consécutifs, le Clermont Foot (6de Ligue 2) devrait assurer l'essentiel à domicile face à une équipe nancéenne qui lutte pour le maintien.