Pronostic Clermont Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont prend ses distances contre Montpellier

Annoncé comme l'une des équipes menacées par les 4 descentes en fin de saison, Clermont réalise un premier tiers plus que correct. En effet, la formation auvergnate malgré ses moyens limités se trouve en 9position avec 8 points d'avance sur la zone de relégation et 6 sur leur adversaire du jour. En cas de succès ce dimanche, les hommes de Gastien effectueraient une très belle opération. Cependant, les Clermontois ont déjà raté un rendez-vous similaire lors de la réception de Brest (1-3) en s'inclinant lourdement à domicile. Le week-end passé, les Auvergnats sont allés prendre un bon point chez une équipe de Nantes qui revient bien (1-1) avec un but de Borges, qui réalise une saison intéressante sur son côté. Pour la réception de Montpellier, Gastien retrouvera Seidu qui a purgé sa suspension et espère celui de Gonalons au milieu de terrain.

En face, Montpellier avait lancé sa saison de manière honorable mais est à la peine depuis plusieurs semaines. Cette mauvaise passe a conduit le président Nicollin à se séparer de Dall'Oglio pour nommer un homme de la maison, Romain Pitau. L'ancien joueur passé également par Nice et Sochaux devrait opérer jusqu'au Mondial avant qu'un autre entraîneur plus chevronné ne soit nommé. Le MHSC est dans une spirale négative avec 7 défaites et un seul succès face à Strasbourg lors des 8 dernières journées. Le week-end passé, pour son second match sur le banc, Pitau a vu son équipe s'incliner lourdement à Rennes (3-0), dans une rencontre où le score aurait pu être plus lourd sans les multiples parades d'Omlin. Ce dimanche, Montpellier joue gros en Auvergne face à une formation qui lutte également pour le maintien. Expulsé contre Lyon, Mavididi va manquer ce déplacement à Clermont. L'animation offensive montpelliéraine devrait retrouver Wahi qui a lui purgé sa suspension. Avec 2 points d'avance sur la relégation, Montpellier est au pied du mur. Cette situation parait surprenante au regard de l'effectif de qualité du club héraultais. A domicile, Clermont devrait profiter de la baisse de régime du MHSC pour décrocher 3 points importants dans la lutte pour le maintien.