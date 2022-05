Pronostic Clermont Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

La victoire de l’espoir pour Clermont face à Montpellier

Promu pour la première fois de son histoire en Ligue 1, le Clermont Foot Auvergne s'accroche pour ne pas descendre. La mission n'est pas simple pour les Auvergnats, 17, qui luttent avec leurs moyens pour se sauver. Bien partis dans cet exercice, les hommes de Gastien ont ensuite réalisé des « coups » tout au long de la saison pour conserver de l'avance sur la zone de relégation. Dernièrement, les Auvergnats ont décroché des points précieux dans l'optique du maintien avec des nuls contre Angers (2-2) et Metz (1-1) et surtout un succès à Troyes, concurrent direct (0-1). En revanche, les Clermontois ont été décevants à Brest le week-end dernier en s'inclinant contre des Bretons qui évoluaient pourtant en infériorité numérique (2-0). Meilleur buteur du club, Momo Bayo (11 buts) sera une nouvelle fois l'arme numéro 1 de Clermont pour décrocher des points importants dans l'optique du maintien.

En face, Montpellier ne joue plus grand-chose dans cette fin de saison. Le club héraultais végète dans le ventre mou du championnat (13) avec 12 points d'avance sur la zone de relégation. Les hommes de Dall'Oglio ont seulement remporté un match lors des 10 dernières journées disputées. Battus à deux reprises en déplacement face à Lens (2-0) et Lyon (5-2), les Montpelliérains sont passés proches de la correctionnelle face à Metz. Menés de 2 buts à 10 minutes de la fin, les Héraultais ont renversé leur adversaire pour accrocher un nul inespéré (2-2). Dans cette fin de saison, Montpellier est privé de son portier Omlin, de son maître à jouer Savanier et de son cadre Ferri. De plus, le MHSC ne pourra pas s'appuyer sur Rémy Cabella récemment de retour au club, qui est blessé. Tourné vers le maintien, Clermont devrait pouvoir dominer une équipe de Montpellier qui reste sur 3 revers en déplacement et qui sera privé de nombreux cadres.