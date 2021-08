Pronostic Clermont Metz : Analyse cote et prono du match de Ligue 1

L’euphorie de Clermont et Bayo prend le dessus sur Metz

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Après plusieurs saisons passées proches des play-offs d’accession, le Clermont Foot a finalement réussi à monter directement dans l’élite en finissant 2de la dernière Ligue 2. Avec des moyens limités, la formation auvergnate a été en mesure de conserver ses cadres qui ont vu quelques recrues venir renforcer le groupe, à l’image de Rashani, de Mendy et du dernier arrivé Khaoui. En pleine confiance suite à sa montée historique, le Clermont Foot a remporté ses deux premiers matchs face à Bordeaux (0-2) et contre Troyes (2-0). Le week-end dernier, les hommes de Gastien faisaient face à un gros test en déplacement à l’Olympique Lyonnais. Malmenés, les Clermontois n’ont cependant pas perdu leur principe de jeu et ont réussi à renverser une situation mal embarquée. En effet, les partenaires d’Iglesias étaient rentrés au vestiaire à la pause avec deux buts de retard (3-1 en faveur de Lyon). Les rentrées opérées par Gastien ont été payantes, puisque Rashani a inscrit un doublé qui a permis de ramener un point du Groupama Stadium (3-3). La recrue est en revanche incertaine pour ce match, et Bayo (3 buts en 3 matchs sur ce début de saison) devrait de toute façon une nouvelle fois débuter.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Metz est une équipe en généraldifficile à jouer. Bien en place, les Lorrains posent souvent des problèmes à leurs adversaires. L’an passé, avec cette philosophie de jeu, les hommes d’Antonetti étaient rapidement parvenus à se maintenir. Lors de la 1journée de cette nouvelle saison, les Messins n’ont pas été vernis puisqu’ils ont longtemps dominé le champion de France en titre, Lille, avant d’être rejoint en toute fin de rencontre (3-3). Ensuite, en déplacement à la Beaujoire, les Lorrains sont passés au travers et se sont logiquement inclinés face aux Canaris (2-0). Lors de la dernière journée, les Messins se sont contentés du point du nul à Saint-Symphorien face à Reims (1-1). En pleine confiance, Clermont avec son jeu offensif pourrait s’imposer face à des Messins qui n'ont pris pour l'instant que 2 points.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !