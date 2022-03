Pronostic Clermont Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Clermont – Lorient serré pour le maintien

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont - Lorient :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu cette saison en Ligue 1 pour la 1fois de son histoire, Clermont se débrouille plutôt bien puisque le club auvergnat pointe en 15position avec 4 points d’avance sur le premier relégable, qui n’est autre que Lorient. Les hommes de Gastien restent sur une lourde défaite à Lille (4-0) où le score a seulement enflé lorsque le milieu Abdul Samed s’est fait expulser. Le Ghanéen sera donc absent pour la réception de Lorient. Lors des dernières semaines, la formation auvergnate avait réalisé d’excellents résultats avec des succès à Nice (0-1), et sur la pelouse du Vélodrome face à l’Olympique de Marseille (0-2), soit deux équipes du podium. En revanche, les Clermontois restent sur deux contre-performances à domicile face à des équipes luttant pour le maintien avec un nul contre Bordeaux (1-1) et une défaite face à l’AS Saint-Etienne (1-2).enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐Lorient avait réussi à se maintenir en Ligue 1 l’an passé grâce à une excellente seconde partie de saison. Les Bretons espèrent rééditer ce type de performances lors des dernières semaines de championnat. Actuellement, les Lorientais accusent un seul point de retard sur Troyes, le premier non relégable. Malgré des difficultés, les Merlus ont réussi à décrocher deux victoires importantes face à Lens (2-0) et contre Brest (0-1). En revanche, comme Clermont à Lille, Lorient s’est lourdement incliné le week-end dernier dans son stade du Moustoir face à Lyon (4-1). Au match aller, Bretons et Auvergnats s’étaient quittés sur un match nul (1-1). Ces deux formations assez proches devraient nous offrir un match serré. A domicile, le Clermont Foot part avec un léger avantage qui devrait lui permettre de prendre au moins un point face à Lorient.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Lorient encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !