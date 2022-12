Pronostic Clermont Lille : analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lille s’impose à Clermont

Plus petit budget de Ligue 1 la saison dernière, Clermont est tout de même parvenu à se maintenir au contraire de 3 clubs historiques que sont Bordeaux, le FC Metz et l'AS Saint Etienne. Pour atteindre leur objectif, les Auvergnats se sont appuyés sur leur qualité collective. Pour ce nouvel exercice, les Clermontois ont bien débuté au point de se retrouver dans la 1ère partie de tableau. Cependant, les hommes de Gastien restent sur 5 journées de championnat sans la moindre victoire, avec des nuls contre Monaco (1-1), Nantes (1-1) et Montpellier (1-1) pour deux revers face à Brest (1-3) et lors de la dernière rencontre contre Lens (2-1). Les Auvergnats n'ont pas eu plus de réussite lors des matchs de préparation avec deux défaites face à Valence et Sochaux, pour un nul contre Valladolid. La bande à Gastien pointe en 10e position du classement et possède actuellement 6 points d'avance sur la zone de relégation. Pour envisager le maintien, le club clermontois doit désormais renouer avec le succès mais aura la tâche compliquée face à une formation lilloise qui envisage de jouer les premiers rôles.

En face, Lille réalise une excellente première partie de saison avec la 7e place du classement. Les Nordistes sont dans le coup pour les places européennes puisqu'ils n'accusent que 2 points de retard sur le dernier qualifié. Malgré une défaite contre Lyon, Lille s'est montré très performant avant la trêve avec des victoires contre Lens, Strasbourg, Monaco et Angers. Cette excellente série s'est poursuivie lors des matchs amicaux avec des succès sur le Club Bruges, Valladolid, Cambuur et surtout face au Napoli (1-4) leader de Serie A. De retour d'une Coupe du Monde où il n'a pas brillé, Jonathan David a tout de suite retrouvé le chemin des filets avec son club. Le canadien forme l'attaque du LOSC avec Jonathan Bamba et l'ancien napolitain Ounas. Impressionnant depuis plusieurs rencontres, le club nordiste devrait décrocher 3 points précieux dans l'optique de la course aux places européennes, face à une équipe clermontoise pas au mieux.