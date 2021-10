Pronostic Clermont Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Clermont – Lille avec des buts de chaque côté

L'affiche du samedi après-midi en Ligue 1 met aux prises le promu clermontois au champion de France lillois. La formation auvergnate a profité de l'euphorie de sa montée historique pour engranger de précieux points lors des premières journées. En effet, les hommes de Gastien se sont successivement imposés à Bordeaux (0-2) et à domicile contre Troyes (2-0). Ensuite, les Clermontois ont obtenu un excellent match nul face à Lyon (3-3) au Groupama Stadium. Depuis quelques semaines, les Auvergnats ont nettement plus de difficultés et n'ont plus remporté de match depuis leur succès face à Troyes. Le Clermont Foot rencontre des problèmes face aux grosses écuries de Ligue 1 avec des lourds revers concédés face au PSG (0-4), Rennes (6-0) et Monaco (3-1). En revanche, les Clermontois n'abdiquent pas comme ils l'ont démontré lors de leur dernier match à Lorient (1-1) en tenant tête à des Bretons qui avaient jusque-là remporté tous les matchs à domicile. Le buteur maison clermontois Bayo en a profité pour signer son 5but de la saison. Equipe joueuse, le Clermont Foot devrait poursuivre sur sa philosophie de jeu face à Lille. De son côté, Lille a connu une entame poussive en Ligue 1. Les Nordistes ont eu des difficultés à digérer leur titre de champion lors des premières journées. Les hommes de Jocelyn Gourvennec ont dû attendre la 4e journée pour décrocher leur première victoire, face à Montpellier. Ce succès a lancé les Lillois qui viennent de remporter leurs trois dernières rencontres de Ligue 1 face à Reims (2-1), Strasbourg (1-2) et Marseille (2-0). Ces résultats ont permis aux Nordistes de remonter en 8position avec seulement 4 points de retard sur le 2, le Racing Club de Lens. Le LOSC profite de l'excellente forme du buteur canadien Jonathan David, auteur de 6 réalisations depuis le début de saison. Cette affiche entre Clermont et Lille devrait être agréable avec des buts de chaque côté, comme lors des 3 derniers matchs des Clermontois à domicile.