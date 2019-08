Pronostic Clermont Lens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Choc de leaders entre Clermont et Lens

Clermont et Lens clôturent la 3journée de Ligue 2 ce samedi, dans l'affiche entre deux des leaders actuels. Les deux formations sont invaincues et ont remporté leurs deux premières rencontres de la saison. Amputée de sa colonne vertébrale partie cet été (Descamps au but, Laporte derrière, Perreira-Lage et Perez au milieu, Ayé et Honorat devant), Clermont a recruté intelligemment et s'est imposé à domicile face à Châteauroux (3-0) avant d'aller chercher un précieux succès à Troyes (1-2). Cette opposition face à Lens, candidat déclaré à la montée, pourrait être déjà un tournant dans la saison des Auvergnats qui n'ont pas fait de la montée une priorité. De son côté, Lens est allé s'imposer chez le promu Manceau (1-2) et a ensuite fait le job à domicile face à Guingamp (2-0). La formation de Philippe Montanier a été toute proche de monter la saison dernière (défaite en barrages) et va tout mettre en œuvre cette saison pour atteindre cet objectif. Les deux équipes vont certainement se livrer un duel intense et laisser peu d'espaces à l'adversaire. A l'image de l'affiche de la semaine dernière, Guingamp-Lens, qui a failli terminer en 0-0, une nouvelle rencontre fermée est possible.