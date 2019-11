Pronostic Clermont Le Mans : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont saisit enfin sa chance face au Mans !

Profitez d'un 1er pari remboursé de 120€ chez bwin

Si vous souhaitez parier sur ce Clermont – Le Mans chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Clermont Foot Auvergne accueille Le Mans au Stade Gabriel-Montpied dans le cadre de la 13journée de Ligue 2. Les Auvergnats, depuis le début de la saison, ont raté de nombreuses opportunités de basculer dans le lot des équipes luttant pour les barrages. Le week-end passé, les protégés de Gastien sont allés chercher une belle victoire à Guingamp (2-1). Le coach clermontois doit faire progresser son équipe lors des matchs à domicile. En effet, les partenaires d’Iglesias ont remporté seulement une rencontre face à Châteauroux en ouverture du championnat. Depuis, ils ont signé trois nuls et 2 défaites, et ont laissé passer leurs chances de s’installer durablement dans le haut du tableau.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Promu en Ligue 2 cette saison, Le Mans vient de vivre sa plus belle semaine avec deux victoires consécutives face à Niort et surtout en Coupe de la Ligue où ils ont sorti une formation de l’élite, Nice. Ces succès ont dû redonner de la confiance à une équipe qui se bat pour son maintien. Forts dans leur MMA Arena, les hommes de Richard Déziré affichent un bilan désastreux en déplacement avec 5 défaites en autant de matchs. Pour cette rencontre, nous voyons une formation clermontoise, plus fraîche et désireuse de se replacer dans le haut du tableau, s’imposer face à des Manceaux en grosses difficultés en déplacement.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Le Mans détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !