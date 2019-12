Pronostic Clermont Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Des buts de chaque côté entre Clermont et Le Havre !

Cette affiche entre Clermont et Le Havre met aux prises deux formations en regain de forme. Les Auvergnats sont sur 4 matchs sans défaite en championnat et sont seulement à deux points du dernier barragiste d’accession, qui n’est autre que Le Havre. En difficulté à domicile, Clermont a réussi à finalement s’imposer face à Niort (1-0) lors de leur dernier match au Montpied. Lors de la précédente journée, les Clermontois sont allés chercher un nul à Grenoble grâce à une nouvelle réalisation de Grbic (1-1). Nouvellerme fatale des Auvergnats, le buteur autrichien affiche déjà 10 buts au compteur.chezen misant sur ce match (BONUS à durée LIMITÉE)⇒ ⇒⇐ ⇐Le Havre avait très bien lancé sa saison mais a ensuite connu un trou d’air. Les Normands ont finalement retrouvé de la confiance en s’imposant face à Guingamp (4-0) fin novembre. Depuis, les hommes de Le Guen ont remporté leurs deux rencontres suivantes face à Rodez (1-2) et Le Mans (2-0). A l’image de son équipe, Tino Kadewere revit depuis quelques matchs et a confirmé sa place en tête du classement des buteurs avec 15 réalisations. Cette opposition entre deux équipes possédant deux des meilleurs buteurs du championnat, pourrait nous offrir des buts de chaque côté.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Le Havre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !