Pronostic Clermont Le Havre : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe de la Ligue

Des buts de chaque côté entre Clermont et Le Havre

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Olympiakos - Istanbul BB chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Candidats potentiels à une place de barragiste, voire mieux, Clermont et Le Havre ont plutôt bien démarré leur saison et son pour l'instant invaincus. D'un côté, le Clermont Foot fait partie des équipes de tête avec 7 points pris (2 victoires et 1 nul) en 3 journées. Et de l'autre, Le HAC a fait deux matchs nuls contre Ajaccio et Niort, avant d'aller battre Troyes à l'extérieur vendredi dernier.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐Ces deux équipes ont un autre point commun, celui de jouer un football léché et d'avoir marqué lors de chacune de leurs 3 rencontres. Clermont a battu Châteauroux 3-0 et Troyes 2-1, avant de concéder un bon nul face à Lens (1-1). Le Havre a carrément connu 3 matchs avec des buts de chaque côté (2-2 contre Ajaccio, 1-1 face à Niort et 2-1 à Troyes). Deux des trois meilleurs buteurs de la L2 sont d'ailleurs Tino Kadewere (Le Havre) et Adrian Grbic (Clermont). Logiquement, le pari "Les deux équipes marquent" semblent bon à prendre sur cette rencontre qui s'annonce ouverte.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Le Havre encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !