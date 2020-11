Pronostic Clermont Guingamp : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

Clermont va de l’avant face à Guingamp

Le Clermont Foot sort d'une très belle saison, au cours de laquelle les Auvergnats n'ont pas pu défendre leurs chances jusqu'au bout. Les hommes de Gastien sont encore bien placés dans ce début d'exercice puisqu'ils occupent la 4place avec seulement 2 points de retard sur le Top 2 censé monter directement. Après avoir vu ses hommes réaliser de bonnes prestations mais en pêchant souvent dans l'efficacité en début de saison, Gastien se réjouit de la montée en puissance de son attaque et notamment de la recrue Mohamed Bayo, auteur d'un triplé à Valenciennes (victoire 3-1, la 3e sur les 4 dernières journées) et qui compte désormais 5 buts au compteur. A domicile, le club auvergnat reste sur une décevante prestation face à Ajaccio (0-2) et veut se rattraper lors de la venue de Guingamp.

Parmi les équipes ambitieuses de cette Ligue 2, Guingamp est certainement celle qui est la plus décevante. Les Bretons pointent à la quinzième place avec 11 points, mais n'ont finalement que 4 points de retard sur son adversaire du jour m. L'En Avant va un peu mieux depuis l'arrivée de Bazdarevic, avec 10 points sur les 11 pris sous les ordres de l'expérimenté coach, mais ils n'ont pris qu'1 point sur les deux dernières journées (défaite à Caen et nul à domicile face à Sochaux). Le week-end passé, les Guingampais ont donc partagé les points avec Sochaux (0-0), au cours d'une rencontre qu'ils ont fortement dominé mais où ils n'ont pas réussi à trouver la faille. En forme, Clermont devrait enchainer et se rapprocher ou prendre place sur le podium.