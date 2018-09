Pronostic Clermont Gazélec Ajaccio : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 2

1

Clermont sur ses terres face au Gazélec

Clermont est un habitué de la Ligue 2 et réussit souvent de belles saisons sans pouvoir accrocher la montée. Et pour cause, le club auvergnat voit chaque année ses meilleurs joueurs partir pour des clubs plus huppés. A l'intersaison, Ajorque est parti à Strasbourg, Gavory à Utrecht, et Dugimont à Auxerre. De son côté, Franck Honorat a signé à l'ASSE mais a été prêté dans la foulée à son club pour qu'il continue de s'aguerrir. Le coach Gastien a donc dû une nouvelle fois reconstruire une équipe, ce qui a sans doute provoqué les mauvais résultats des 3 premières journées : 2 défaites et un nul. Depuis, l'entraîneur a trouvé un bel équilibre et les Clermontois sont invaincus depuis 5 rencontres. Très solide, cette formation reste même sur une série de 5 matchs sans prendre de but. La défense auvergnate a par ailleurs réussi 6 clean sheet en 8 journées de Ligue 2.Le GFC Ajaccio reste sur une décevante défaite à domicile face à la lanterne rouge nancéienne qui n'avait pas pris le moindre point avant ce match. En déplacement, les Corses restent sur 2 défaites à Auxerre (3-1 en Coupe de la Ligue) et Brest (4-1), avec un nul à Valenciennes (0-0) au milieu. Les Clermontois ont remporté les deux dernières confrontations dans leur Stade Gabriel Montpied face aux Corses et vont vouloir faire la passe de trois. Solide à domicile, les Clermontois peuvent s'imposer et se rapprocher du podium.