Pronostic Clermont Chambly : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Clermont face à un Chambly affaibli

Quatrième de Ligue 2, le Clermont Foot a réalisé la mauvaise opération du haut de tableau la semaine passée. En effet, les Auvergnats, malgré une forte domination, ont été punis sur coups de pied arrêtés par Rodez (0-2). Les hommes de Gastien s'en sortent bien car le Paris FC et Valenciennes ont également perdu. Cohérents depuis le début de saison, les Clermontois veulent se relancer à domicile pour cette réception de Chambly. Le club auvergnat est sur une excellent dynamique dans son stade Gabriel-Montpied où il vient de s'imposer lors des 7 derniers matchs de Ligue 2. Lors de cette bonne passe, les Clermontois ont notamment dominé le Paris FC, Grenoble, Auxerre et Troyes. En quête de rachat, Clermont devrait livrer une prestation nettement plus convaincante ce samedi. De son côté, Chambly n'est pas au mieux. Largement battu la semaine passée par Sochaux (1-4), le club camblysien est retombé dans la zone de relégation. En plus de ses problèmes sportifs, Chambly a été touché par la variante anglaise du coronavirus et 10 joueurs de l'effectif professionnel sont actuellement à l'isolement. Contraints de jouer car le nombre minimum de cas n'a pas été dépassé, les hommes de Bruno Luzi arrivent fortement affaiblis en Auvergne (16 absents en tout), face à une formation clermontoise qui lutte pour les play-offs. Très fort à domicile, Clermont devrait profiter d'un Chambly décimé pour se racheter après son faux-pas ruthénois.