Pronostic Clermont Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont sur sa lancée face à Brest

Sans faire de bruits, le Clermont Foot réalise une entame de championnat très intéressante. Pas attendu à ce niveau, le club auvergnat occupe la 8place de Ligue 1 au tiers du championnat. Actuellement, la formation clermontoise a pris 9 points d'avance sur la zone de relégation et pourrait réaliser une nouvelle bonne opération ce week-end en prenant le dessus sur Brest. Auteur d'une entame correcte, Clermont se montre très inspiré depuis quelques semaines comme le montre son bilan, avec un seul revers concédé lors des 6 dernières journées. Surpris par Troyes (1-3) au Montpied, les Auvergnats ont en revanche décrocher des succès importants face à des adversaires directs pour le maintien, à savoir Ajaccio (1-3) et Auxerre (2-1). Sur leur lancée, les hommes de Gastien sont allés prendre un point à Louis II face à une formation monégasque qui revenait bien (1-1). Les Clermontois ont profité de leur supériorité numérique pour égaliser et auront certainement quelques regrets car ils auraient pu revenir avec un succès de la Principauté. La bonne nouvelle du jour vient du buteur Andric qui a retrouvé le chemin des filets après quelques semaines de disette.

Brest avait réussi à se maintenir l'an passé sous la houlette de Michel der Zakarian. L'ancien technicien montpelliérain n'a pas survécu au départ très compliqué du club breton cette saison et a été remercié. En attendant de trouver un nouveau technicien, l'ancien joueur Bruno Grougi assure l'intérim. Pour sa première sur le banc brestois, l'ancien joueur passé par Clermont a vu ses hommes couler à la Beaujoire face au FC Nantes (4-1). Ce revers laisse Brest à la place de lanterne rouge de Ligue 1. Avec 6 revers et 2 nuls lors des 8 dernières journées, le club breton ne mérite pas mieux. Depuis le début de saison, la formation brestoise est en difficulté loin de ses bases puisqu'hormis un succès contre une équipe d'Angers également au plus mal et un nul face à des Auxerrois qui luttent pour leur maintien, Brest s'est toujours incliné. Pour affronter Clermont, le club breton devrait enregistrer le retour du capitaine Chardonnet qui a purgé sa suspension. Cette saison, Clermont se montre très efficace face à des adversaires directs pour le maintien et devrait prendre le meilleur sur une équipe brestoise dans le dur.