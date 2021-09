Pronostic Clermont Brest : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont se reprend face à Brest

Pour sa première saison en Ligue 1, le Clermont Foot réalise une très bonne entame. En effet, séduisants l'an passé en Ligue 2, les Auvergnats ont conservé leur philosophie de jeu en L1 et ont réalisé d'excellentes premières prestations en s'imposant face à Bordeaux et contre Troyes. Ensuite, les hommes de Gastien ont obtenu deux nuls face à Lyon (3-3) et Metz (2-2), dans des rencontres où ils ont toujours été menés, mais où ils ont fait preuve d'un formidable état d'esprit. La première défaite de Clermont est intervenue le week-end passé sur la pelouse du Parc des Princes face à une formation du PSG, largement supérieure (4-0). Pour la réception de Brest, la formation auvergnate devrait pouvoir compter sur « Momo » Bayo. L'international guinéen, très bon dans ce début de championnat (3 buts en 4 matchs), était absent au Parc et devrait mener l'attaque auvergnate avec ses compères Allevinah et Dossou. En face, Brest fait partie de ce lot d'équipes avec Metz, Saint Etienne et Bordeaux à n'avoir toujours pas remporté la moindre rencontre cette saison. La formation bretonne se retrouve donc logiquement dans la zone de relégation. Désormais entraîné par Michel der Zakarian, Brest a eu 3 premières journées délicates face à des adversaires qui jouent l'Europe. Les Brestois s'en sont plutôt bien sortis avec des nuls contre Rennes et Lyon, pour un revers face au PSG. Les partenaires de Romain Faivre ont réalisé une mauvaise opération sur la pelouse de Strasbourg en concédant une lourd défaite (3-1). Le week-end dernier, Brest n'a pas su conserver son avantage face à Angers (score final 1-1). Séduisant depuis le départ, Clermont pourrait faire mal à une défense brestoise en grosse difficulté depuis le début de saison (10 buts encaissés en 5 matchs), pour accrocher un nouveau succès.