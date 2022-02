Pronostic Clermont Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont, le volcan est réveillé face à Bordeaux

Dans une Ligue 1 où la lutte pour le maintien est féroce, Clermont tire son épingle du jeu. Promus, les Auvergnats ont inquiété au cœur de l'hiver avec plusieurs revers concédés lors des dernières minutes mais ont su se reprendre. A l'orée de débuter cette 26journée, la formation clermontoise se trouve en 15e position avec 6 points d'avance sur Lorient, première formation relégable. Lors des dernières semaines, les hommes de Gastien se sont illustrés en décrochant d'excellents résultats face à des candidats aux places européennes. En effet, les partenaires de Momo Bayo ont tout d'abord battu le Stade Rennais (2-1) au Gabriel Montpied avant de réaliser une très belle performance à Nice (0-1). L'exploit majeur des Clermontois reste le succès du week-end dernier au stade Vélodrome face à Marseille (2-0). En forme ces dernières journées, Bayo et Allevinah ont inscrit les buts pour la formation auvergnate. A domicile, le CFA reste sur un revers face à Saint Etienne (1-2). Cependant, les Verts, malgré leur domination, avaient souffert face à une équipe clermontoise capable de se projeter très rapidement.

En face, Bordeaux vient de changer d'entraîneur suite aux mauvais résultats du club et David Guion est arrivé en remplacement de Petkovic. Pour sa première sur le banc le week-end dernier, l'ancien coach rémois a vu ses hommes obtenir le point du nul à domicile face à Monaco (1-1). Malmenés par les Monégasques, les Bordelais ont ouvert le score contre le cours du jeu par Oudin. Ensuite, malgré leur supériorité numérique, les Girondins se sont fait rattraper par les protégés de Philippe Clement. Ce point obtenu n'a pas permis à Bordeaux de sortir de la zone rouge puisque les partenaires de Guivalogui sont même en dernière position. Ce déplacement chez le promu est donc l'opportunité de se replacer. Vainqueur de 3 de leurs 4 derniers matchs, les Auvergnats avaient déjà joué un sale tour aux Girondins lors du match aller en s'imposant au Matmut Atlantique. En forme, le club clermontois pourrait décrocher une victoire importante dans l'optique du maintien face à Bordeaux, pire d'équipe d'Europe, qui n'a pris que 4 points (1 victoire, 1 nul et 5 défaites) sur les 7 dernières journées.