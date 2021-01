Pronostic Clermont Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Duel d’outsiders entre Clermont et Auxerre

La 21journée de Ligue 2 débute par une très belle affiche entre Clermont et Auxerre. Ces deux équipes sont engagées dans la lutte pour la montée en Ligue 1. Actuellement, le club auvergnat occupe la 3place avec un point d’avance sur la formation bourguignonne. Cette opposition est aussi celle entr la meilleure défense (Clermont) face à la plus prolifique attaque du championnat (l’AJA). La réception de l’AJ Auxerre lance un triptyque infernal pour le CFA, qui va ensuite affronter Toulouse et Troyes. A l’issue de ces 3 journées, le club clermontois aura sans doute une idée précise de ses chances de montée. Dans le coup pour les play-offs d'accession l’an passé, Clermont n’avait pas pu défendre ses chances jusqu’au bout à cause de l'interruption de la saison. Sur la lancée de ce qu’ils ont produit la saison dernière, la formation auvergnate se montre très solide, avec seulement 3 défaites concédées en ligue 2. Défensivement, Arthur Desmas dirige donc la défense la plus imperméable de Ligue 2 avec 10 buts encaissés. L’ancien portier ruthénien a gardé sa cage inviolée à 12 reprises, notamment lors des 4 dernières journées, de bon augure à l’heure d’affronter une formation auxerroise très offensive. Solide, le club auvergnat se montre intéressant offensivement avec la 3e attaque du championnat. Le natif de Clermont, Mohamed Bayo, compte 12 réalisations et vient de signer un triplé lors du large succès face à Dunkerque (5-0). L’attaquant clermontois va se livrer un duel dans le match avec l'Auxerrois Mickaël le Bihan, actuel meilleur buteur de L2, si ce dernier fait son retour de blessure. En milieu de semaine, le club auvergnat fortement remanié s’est incliné face à Grenoble en Coupe de France lors de la séance des tirs aux buts.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’AJ Auxerre est sur une excellente dynamique de 13 rencontres sans la moindre défaite. Le club bourguignon se signale par la qualité de son jeu, tourné vers l’attaque. Le week-end dernier, les hommes de Jean-Marc Furlan se sont tranquillement défaits de la lanterne rouge, la Berrichonne de Châteauroux (4-1). Ce succès est venu stopper une série de deux matchs nuls face à deux équipes du haut de tableau, Caen et Grenoble. Le seul bémol côté auxerrois vient des confrontations directes face aux actuels barragistes pour la montée puisqu’hormis contre Troyes, l'AJA ne s’est jamais imposé et avait d'ailleurs également perdu le match aller contre Clermont (0-1). Auxerre a au moins marqué un but lors des 13 dernières journées et s’est imposé cette semaine face à Troyes en Coupe de France. Pour cette affiche entre deux équipes assez proches, la balance penche légèrement du côté de Clermont, à domicile et en pleine bourre actuellement. La formation auvergnate semble en mesure d’accrocher au moins un nul dans un match avec plus d’un but.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Auxerre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !