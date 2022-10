Pronostic Clermont Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont, un volcan éveillé face à Auxerre

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Clermont - Auxerre :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Niché sur les flancs d’un Puy-de-Dôme endormi, le Clermont Foot se montre très actif dans cette entame de Ligue 1. Dans cette saison particulière avec 4 descentes, nombreux sont ceux qui voyaient le club auvergnat parmi les relégables. Forts de leur expérience acquise la saison passée, les Clermontois sont décidés à tout mettre en œuvre pour conserver leur place dans l’élite. Après 9 journées disputées, le club auvergnat occupe la 9place du classement avec 13 points soit 6 de plus que le premier relégable et 5 vis-à-vis de son adversaire du jour, Auxerre. Depuis le début du championnat, Clermont s’est incliné face aux trois premiers, le PSG, Marseille et Lorient, mais aussi face à une équipe troyenne en forme. Lors des autres rencontres, les Auvergnats ont fait le taf face à Reims, Nice, Toulouse et le week-end dernier sur la pelouse de la lanterne rouge, Ajaccio (1-3). Après avoir rapidement ouvert le score par Kyei, le CFA s’est fait rejoindre sur une égalisation par un ancien de la maison, Cédric Savinel. Entré en cours de jeu, Khaoui a dynamité le jeu clermontois et a permis à son équipe de s’imposer en fin de rencontre grâce à Rashani et Dossou.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Auxerre souffre pour son retour en Ligue 1. La formation bourguignonne se trouve aux portes de la relégation, avec un seul point d’avance sur Reims, première équipe relégable. Battu à Lille lors de la 1journée, l’AJA a ensuite connu un bon passage avec un nul face à Angers et des victoires sur Montpellier et Strasbourg. Depuis son succès sur les Alsaciens, Auxerre connaît un passage compliqué avec 4 revers de rang, face à Lyon, Marseille, Rennes et Lorient, 4 formations qui ont pour objectif d’accrocher une place européenne. Le week-end dernier, les Auxerrois affrontaient une équipe brestoise pas au mieux. Menée au score et en infériorité numérique, l’AJA est parvenu à égaliser sur un penalty de Niang. De retour après 5 rencontres sur le flanc suite à une blessure, le défenseur Janvier a été exclu après avoir reçu 2 cartons jaunes et manquera donc ce déplacement à Clermont. Auteur d'un bon début de saison, la formation auvergnate devrait enchainer sa belle série en prenant le meilleur sur une équipe auxerroise qui reste sur 5 journées sans la moindre victoire. Les meilleurs buteurs clermontois Cham (3 buts) et Andric (2 buts) sont attendus.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Clermont Auxerre détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !