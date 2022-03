Pronostic Chili Uruguay : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

Le Chili n’a pas le choix face à une Uruguay éliminée

Dans cette dernière journée des éliminatoires dans la zone sud-américaine, le Chili reçoit l'Uruguay. La est l'une des 3 dernières nations à lutter pour la place de barragiste avec le Pérou et la Colombie. Actuellement 7, les Chiliens sont les moins bien placés puisqu'ils comptent 2 points de retard sur les Incas et 1 sur. Le Chili n'a pas d'autre choix que de s'imposer et de compter sur des faux-pas des péruviens et des colombiens. Après avoir connu une entame poussive, la sélection chilienne s'est reprise lors de la phase retour. En revanche, la lourde défaite concédée contre le Brésil (4-0) en fin de semaine dernière met les Chiliens en position défavorable avant cette ultime rencontre. Lors du match aller en Uruguay, le Chili avait accroché un nul et aura cette fois besoin d'une victoire. Pour parvenir à renverser l'Uruguay, la Roja compte sur ses cadres que sont Medel, Sanchez, Isla, Vidal, Aranguiz ou Bravo. Passés totalement à côté de leur match contre le Brésil le Chili pourrait opérer à quelques changements pour la réception de l'Uruguay.

De son côté, le changement de sélectionneur opéré il y a quelques journées de cela semble avoir métamorphosé la Celeste. En effet, Tabarez qui avait connu de grands succès à la tête de l'Uruguay, a été remplacé par Alonso. L'ancien défenseur paraguayen a connu un très bon départ avec sa nouvelle sélection puisque ses protégés ont remporté les premiers 3 matchs disputés sous ses ordres. Cette excellente dynamique a permis à l'Uruguay d'accrocher son ticket pour le Mondial 2022. En fin de semaine dernière, la Celeste a remporté à domicile un choc décisif face au Pérou (1-0) grâce à un but de De Arrascaeta. Le milieu de terrain fait partie des éléments venus se greffer aux expérimentés Suarez, Cavani, Godin, ou Gimenez. Les Pellistri, Araujo, Rochet font partie des nouvelles têtes de la sélection uruguayenne. De plus, le duo Cavani-Suarez se retrouve également sous la menace de Nunez qui réalise une excellente saison avec le Benfica. Obligé de s'imposer, le Chili devrait prendre, à domicile, le dessus sur une sélection uruguayenne certainement moins motivée par cette rencontre depuis qu'elle a assuré sa qualification.