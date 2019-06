Pronostic Chili Suède : Analyse, prono et cotes du match de la Coupe du monde féminine 2019

Des buts entre le Chili et la Suède !

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Chili - Suède chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Chili, pour la première fois de son histoire, participe à une phase finale de Coupe du Monde. Cette qualification a été possible grâce à l'excellent parcours de la sélection lors de la Copa America terminé 2derrière le Brésil. La joueuse la plus connue de cette formation est la gardienne parisienne Christiane Endler, qui avait réalisé une grande compétition en Amérique du Sud. Depuis leur titre de vice-champion continental, les Chiliennes ont en revanche disputé 13 rencontres amicales et en ont remporté seulement une face à l’Australie pour 9 défaites.chezen vous inscrivant⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Suède est une habituée des compétitions internationales. Les Suédoises ont été finalistes de la Coupe du Monde en 2003 et ont remporté un Euro en 1984. Equipe très expérimentée, la Suède est favorite du groupe avec les USA. La Suède a remporté ses deux derniers matchs amicaux et ne devrait pas avoir de problème face aux Chiliennes, dans un match qui pourrait nous offrir des buts comme beaucoup de rencontres depuis le début de ce Mondial féminin.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chili Suède encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !