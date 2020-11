Pronostic Chili Pérou : Analyse, prono et cotes du match éliminatoire pour la Coupe du Monde 2022

La vengeance du Chili face au Pérou

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Chili - Pérou :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le Chili a raté le Mondial russe en terminant à la plus mauvaise place, la 6, devancé par le Pérou. Las’est reprise lors de la Copa America en atteignant les demi-finales où elle s’est inclinée largement face au… Pérou (3-0). Les hommes de Reinaldo Rueda auront à cœur de prendre leur revanche face à une sélection qui les a privés de deux grands moments. Les Chiliens réalisent des débuts d’éliminatoire décevants avec une défaite d’entrée en Uruguay (2-1), malgré une réalisation d’Alexis Sanchez et beaucoup de critiques contre l'arbitrage, et un nul à domicile face à la Colombie (2-2) où ils ont concédé l’égalisation dans les arrêts de jeu par Falcao. Lors de cette rencontre, les deux piliers de la sélection chilienne, Vidal et Sanchez, ont marqué pour leur équipe.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Qualifié pour le dernier Mondial, le Pérou avait fait bonne figure, malgré son élimination dès la phase de groupe. Lors de la dernière Copa America, la sélection péruvienne a créé la sensation en atteignant la finale face au Brésil (3-1). Les deux stars de cette sélection, Farfan et Paolo Guerrero sont absents lors de ce rassemblement. On retrouve en revanche le Stéphanois Trauco ou l’excellent Cueva au milieu de terrain. Tenus en échec au Paraguay (2-2) pour le début des éliminatoires AmSud, les Péruviens ont ensuite été dominés à domicile par le Brésil (2-4) de Neymar (triplé). Ces deux sélections sont à la recherche de leur première victoire dans ces éliminatoires, le Chili, à domicile et intéressant sur ses deux premiers matchs malgré les résultats, devrait prendre le meilleur sur un Pérou amputé de quelques éléments clés.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Chili Pérou encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !