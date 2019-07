Pronostic Chili Pérou : Analyse, prono et cotes de la demi-finale de la Copa América

Le Chili s'offre une nouvelle finale de Copa América face au pérou

Profitez d'un bonus ÉNORME de 160€ offert par ZEbet

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Chili - Pérou :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Double tenant du titre, le Chili ne faisait pas forcément partie des favoris à sa succession, étant donné sa non-présence au Mondial russe et ses derniers matchs amicaux plutôt décevants. Mais comme à chacune des dernières Copa América, la Roja est au rendez-vous du dernier carré grâce à un parcours à la fois solide et intéressant. D'abord vainqueur du Japon (4-0) et de l'Equateur (2-1), le Chili a ensuite perdu le match pour la première place face à l'Uruguay (1-0). Opposé en 1/4 aux Colombiens qui avaient fait très forte impression pendant la phase de groupes, les Chiliens se sont imposés aux tirs au but.chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Pérou a bien failli ne jamais voir les 1/4, ayant fini parmi les meilleurs 3des poules malgré une défaite 5-0 face au Brésil sur son dernier match du 1tour. Privés de leur star Jefferson Farfan (ex-PSV), les Péruviens sont parvenus à se qualifier pour ce dernier carré, en tenant bon jusqu'aux tirs au but face à des Uruguayens qui se sont vus refuser trois buts. Déjà heureux d'être arrivés jusque-là et incapables de marquer un but face à une autre équipe que la Bolivie, les Péruviens devraient logiquement s'incliner face au double tenant du titre.- Vous avez le droit à 10€ sans déposer d'argent pour parier sur ce que vous voulez.- Vous bénéficiez aussi de 150€ de bonus traditionnel dès que vous déposez.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chili Pérou encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, cotes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !