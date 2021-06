Pronostic Chili Paraguay : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Un Chili solide face au Paraguay

de son groupe de Copa América derrière l'Argentine, le Chili dispute son dernier match de poule. Laest pour l'instant invaincue dans cette compétition avec des nuls face à l'Argentine (1-1) et l'Uruguay (1-1) pour un succès contre la Bolivie (1-0). Demi-finaliste de la dernière Copa América en 2019, la sélection chilienne a enchaîné les matchs nuls lors de ses dernières sorties avec 4 partages sur ses 6 derniers matchs. Face à l'Uruguay, l'expérimenté portier Claudio Bravo s'est signalé en réalisant une parade incroyable devant Edinson Cavani. Quelques minutes plus tard, le duo composé par Brereton, qui représentait l'Angleterre dans les sélections de jeunes, et Vargas a frappé avec un superbe but de ce dernier. En seconde période, les Chiliens se sont faits rattraper sur un corner où Vidal a marqué contre son camp. Privé pourtant d'Alexis Sanchez sur ce premier tour et secoué par un scandale de non-respect de la bulle sanitaire, le Chili a montré de bonnes dispositions jusqu'à présent.

De son côté, le Paraguay va disputer sa troisième rencontre et a besoin de points pour espérer poursuivre son parcours. En effet, la sélection paraguayenne a facilement disposé de la Bolivie (3-1) lors de son entrée en lice, avec notamment un doublé de Angel Romero, avant de se faire battre par l'Argentine (0-1) sur un coup de patte d'Angel di Maria qui a parfaitement servi Papu Gomez pour ouvrir le score. Menée par un Engel Romero en grande forme (qui fait partie des meilleurs buteurs des qualifications pour le Mondial 2022), l'a ensuite tenté de revenir au score mais a manqué de précision sur la dernière passe. Invaincue sur ces trois premiers matchs, le Chili devrait être en mesure de tenir le point du nul face à un Paraguay qui pourrait se satisfaire aussi de ce résultat.