Pronostic Chili Equateur : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Un Chili piquant face à l’Equateur

Mal parti dans ces éliminatoires pour le Mondial 2022, le Chili s'est totalement ressaisi lors des dernières rencontres. En effet, la sélection chilienne se trouvait hors des places qualificatives pour le Qatar 2022 et grâce à une excellente série de 3 victoires consécutives et parvenue à se hisser en 4e position. Cependant, la sélection chilienne compte le même nombre de points que la Colombie, barragiste, et l'Uruguay première sélection non qualifiée. Victorieux du Paraguay à deux reprises et du Venezuela, le Chili a décroché 9 points précieux dans cette dernière ligne droite. La confiance engendrée lors de ces succès pourrait être déterminante dans l'optique de la qualification. Dans cette sélection chilienne, on retrouve les habituels cadres que sont Sanchez, Vidal, Maripan, Medel ou Bravo.

En face, l'Equateur est la surprise de ces éliminatoires pour le Mondial 2022. En effet, la Tri occupe après 13 journées la 3e place et serait donc qualifiée si les éliminatoires s'arrêtaient à l'issue de cette journée. Les Equatoriens possèdent 4 points d'avance sur le trio composé par le Chili, la Colombie et l'Uruguay. La semaine passée, la sélection équatorienne a profité de la réception du Venezuela dernier, pour décrocher 3 points précieux. Solide à domicile, la sélection équatorienne est moins à l'aise loin de ses bases où elle s'est inclinée à 4 reprises en 6 rencontres. Pour cette affiche importante pour la qualif' pour le Mondial, l'expérience du Chili devrait lui permettre d'enchainer un 4e succès et de conforter sa place parmi les qualifiables.