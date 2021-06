Pronostic Chili Bolivie : Analyse, cotes et prono du match de la Copa América

Le Chili fait le taf face à la Bolivie

Pour son entrée en lice dans la Copa America, le Chili a obtenu un résultat intéressant face à l'Argentine (1-1). En effet, la Roja a été dominée par des Albiceleste entreprenants et dominateurs mais a tout de même réussi à prendre un point précieux dans l'optique de la qualification pour les quarts de finale. Malgré l'ouverture du score sur un coup franc direct de Lionel Messi, les Chiliens n'ont pas abdiqué et sont revenus suite à un penalty de Vidal repoussé sur Vargas, qui a offert l'égalisation à ses partenaires. Lors de l'édition 2019, le Chili avait atteint les demi-finales où il s'était incliné contre le Pérou. Dans le match pour la 3e place, les partenaires d'Alexis Sanchez avaient été battus par l'Argentine, dans un match marqué par les expulsions de Messi et Medel. Dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022, le Chili se montre pour l'instant décevant avec une 7e place au général, à 2 unités de la dernière place qualificative. Lors du dernier match disputé lors de ces éliminatoires, la Roja avait été tenue en échec par la Bolivie (1-1). Touché par le Covid, l'important Vidal a effectué son retour contre l'Argentine mais Alexis Sanchez pourrait encore manquer ce match.

De son côté, la Bolivie fait partie des nations les plus faibles d'Amérique du Sud. Pour son entrée en lice dans cette Copa, la Verde a été largement battue par le Paraguay (3-1). En 2019 au Brésil, les Boliviens avaient perdu toutes leurs rencontres de poule assez largement, avec au moins un écart de deux buts. Depuis octobre 2017, la Bolivie n'a remporté que 3 rencontres sur les 31 dernières disputées, face à de modestes adversaires comme la Birmanie, Haïti ou le Venezuela. En grande difficulté, la Bolivie devrait souffrir face à une sélection chilienne qui cherche à se qualifier pour les quarts de finale. Supérieur, le Chili devrait s'imposer tranquillement avec au moins deux buts d'avance.