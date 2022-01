Pronostic Chili Argentine : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022

L’Argentine conserve son invincibilité au Chili

Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde dans la zone Amsud, le Chili reçoit l'Argentine. Si le Brésil et l'Albiceleste ont déjà assuré leur ticket pour le Qatar, 7 sélections luttent encore pour arracher les derniers accessits, avec parmi eux la. En effet, la sélection chilienne pointe actuellement en 6position avec une seule unité de retard sur la Colombie, 4. Les Chiliens ont connu une période compliquée avec plusieurs contre-performances d'affilée lors des rassemblements du milieu d'année 2021. Les protégés de Martin Lasarte ont ensuite retrouvé de la confiance en enchainant les victoires face au Paraguay (aller et retour) et contre le Venezuela. En revanche, la Roja s'est fait surprendre lors de son dernier match face à l'Equateur (0-2). Depuis, le Chili a disputé deux rencontres amicales face au Mexique (2-2) et le Salvador (victoire 1-0) avec une sélection qui s'appuyait sur des joueurs évoluant dans le championnat national. Pour affronter l'Argentine, Lasarte s'appuiera sur un groupe très classique avec les Sanchez, Bravo, Medel, Isla, Vargas ou Aranguiz et sur la trouvaille Ben Brereton, l'un des meilleurs buteurs de Championship. En revanche, le milieu de l'Inter Arturo Vidal n'est pas du voyage.

L'été dernier, l'Argentine a retrouvé des couleurs en remportant la Copa America en dominant le Brésil en finale. Ce succès est venu récompenser les progrès accomplis par l'Albiceleste depuis que Lionel Scaloni a repris l'équipe. Ses hommes sont sur une incroyable série d'invincibilité avec 27 matchs sans la moindre défaite. En s'imposant contre l'Uruguay (0-1) et en tenant tête au Brésil lors du dernier rassemblement, la sélection argentine a assuré sa place pour le Qatar. Les Argentins ne jouent plus la qualif' mais vont tout mettre en œuvre pour conserver leur dynamique. Scaloni a laissé Messi, qui revient tout juste du Covid, à la disposition du PSG. Le technicien argentin a cependant appelé une équipe compétitive avec les Di Maria, Emiliano Martinez, Lautaro Martinez, Paulo Dybala ou Leandro Paredes. De plus, l'Argentine réussit plutôt bien face au Chili avec 11 dernières confrontations sans la moindre défaite. Sur sa lancée, l'Albiceleste devrait accrocher au moins le point du nul au Chili.