Pronostic Chelsea Zenit Saint-Pétersbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Chelsea surpuissant face au Zenit Saint-Pétersbourg

Champion d’Europe en titre, Chelsea se lance dans la défense de son titre ce mardi face au Zenit. Lessont dans une forme exceptionnelle depuis le mois de janvier 2021 et la prise en main de l’équipe par Thomas Tuchel. En effet, les Londoniens ont fini dans le Top 4 de Premier League mais ont aussi été finalistes de la FA Cup. Déjà impressionnant la saison dernière, Chelsea s’est renforcé sur quelques secteurs, notamment sur le poste d’avant-centre, où Werner avait été décevant l’an passé. L’international belge Romelu Lukaku est revenu à Londres et réalise un exceptionnel départ avec 3 réalisations en 3 matchs disputés. En plus de son efficacité, le Diable Rouge est un formidable point d’appui pour ses partenaires. A noter que Saul Niguez a également rejoint Chelsea lors des dernières heures du mercato. Après 4 journées, les Blues sont invaincus avec des victoires face à Crystal Palace (2-0), Arsenal (0-2) et le week-end dernier contre Aston Villa (3-0). Seul Liverpool a résisté à la puissance des, dans un match marqué par l’expulsion de Reece James. Lors de leur succès du week-end face à Villa, Chelsea a souffert parfois mais a pu compter sur un Etienne Mendy, infranchissable avec de multiples parades face à Ollie Watkins. Pour lancer la défense de son titre européen, Tuchel ne devrait pas pouvoir compter sur Kanté et Pulisic, indisponibles.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le Zenit Saint-Pétersbourg a tranquillement remporté le dernier championnat de Russie avec 8 points d’avance sur le Spartak. Grâce à ce titre, les Russes participent à la Ligue des Champions. Les joueurs de Serguey Semak, passé par le PSG, ont déjà pris les commandes de leur championnat national en restant invaincus. En effet, le Zenit a disputé 7 journées pour un bilan de 5 succès et de 2 nuls. Vainqueur aussi de la SuperCoupe de Russie face au Lokomotiv Moscou (3-0), le Zenit espère faire mieux lors de cette campagne de Ligue des Champions que lors de l’exercice précédent, fini en dernière position de son groupe. Dans l’effectif russe, on retrouve des éléments intéressants comme l’international iranien Azmoun convoité par l'OL, les expérimentés Dzyuba ou Lovren, et les Brésiliens Wendel, Malcolm et Douglas Santos. Largement supérieur et à domicile, Chelsea devrait s’imposer sans concéder le moindre but.- Vous avez le droit à un premier pari remboursé de 100€- Misez votre premier pari de 100€ sur ce match et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€ en pari gratuit- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Zenit Saint-Pétersbourg détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !