Pronostic Chelsea Wolverhampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Les Blues à 1 point de la LDC face aux Wolves

La dernière journée de Premier League revêt des intérêts dans les deux parties de tableau. Chelsea est évidemment concerné par la qualification en Ligue des Champions. Les hommes de Lampard sont 4e et ont donc leur avenir en main. De plus, Leicester et Manchester United, ses deux autres concurrents, s’affrontent au King Power stadium. Les signaux sont au vert et Chelsea se soit de finir le travail. Les Blues réalisent une très belle saison, étant donné qu’ils ont été confrontés à une interdiction de recrutement lors du dernier mercato estival. Les futures arrivées de Timo Werner et Hakim Zyiech montrent les ambitions du club londonien pour la saison à venir, avec un effectif bâti pour la LDC. En milieu de semaine, Chelsea s’est incliné à Anfield dans une rencontre riche en Buts (5-3). Olivier Giroud s’est de nouveau signalé en inscrivant une nouvelle réalisation et devrait être une nouvelle fois titulaire ce dimanche. Les Blues ont seulement besoin d’un point pour finir dans le Top 4.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Wolverhampton se déplace à Stamford Bridge pour prendre les 3 points. Les Wolves occupent actuellement la 6e place du classement, qualificative pour l’Europa League mais font face à la concurrence de Tottenham. Depuis son retour dans l’élite, Wolverhampton s’affirme comme un candidat aux compétitions européennes. Les partenaires d’Adama Traoré ont décroché une victoire importante face à Palace en milieu de semaine (2-0). Pour ce match, nous voyons les Blues obtenir au moins le point nécessaire pour valider leur place en LDC, face à une bonne formation de Wolverhampton.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 110€ sur ce pari et gagnez(149€ du pari + 110€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 110€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, sponsor d’Arsenalavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea - Wolverhampton encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !