Pronostic Chelsea West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea assomme West Ham !

Quatrième de Premier League, Chelsea réussit une bonne saison sous la houlette de Frank Lampard. Privé de recrutement lors du dernier mercato, l'ex de Derby County s'appuie sur des joueurs au club depuis de nombreuses années comme Azpi ou Willian, mais aussi sur des jeunes comme Tomori, Abraham, James ou Mount. Lampard peut également compter sur le retour au premier plan de Kovacic et sur les Français Zouma et Kanté, titulaires quand ils sont disponibles. Cette semaine, les Blues ont livré deux chocs, le premier perdu face à City de peu (2-1) et le second à Valence en Ligue des Champions (2-2). Les Blues ont montré de bonnes choses, notamment à l'Etihad où ils ont tenu tête aux hommes de Guardiola. Chelsea veut se relancer après ce revers et reçoit l'adversaire idéal pour cela, West Ham. Les Hammers sont au plus mal et viennent d'enchaîner 7 matchs sans victoire. Pellegrini est menacé et ne devrait pas résister à une nouvelle contre-performance à Stamford Bridge. West Ham vient de s'incliner consécutivement face à Newcastle (2-3), à Burnley (3-0) et face au Tottenham de Mourinho (2-3). 17e de Premier League, les Hammers doivent se réveiller pour ne pas se trouver sous la menace de la relégation. L'effectif est intéressant avec les Haller, Lanzini, Yarmolenko, mais la mayonnaise n'a pas prise et le jeu est trop inconstant. Victorieux de ses 3 derniers matchs à domicile en Premier League, Chelsea devrait s'imposer face à des Hammers qui ont perdu leurs 2 derniers déplacements.