Pronostic Chelsea West Ham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea s’impose face à West Ham !

Chelsea l'a emporté tranquillement en milieu de semaine face à Brighton (3-0) avec un but du champion du monde français Olivier Giroud, très souvent décisif quand il joue. Les Blues ont par la même occasion gagner une place au classement, suite au revers de Man U à Wolverhampton. 5, Chelsea se livre un duel pour la Ligue des Champions avec également les autres formations londoniennes : Arsenal et Tottenham. Ce lundi, c’est West Ham, club de la banlieue Est de la capitale britannique qui se présente. Les partenaires de Cesar Azpilicueta vont tout faire pour empocher un 3succès de rang. Le coach Sarri est toujours autant décrié et espère faire taire ses détracteurs en décrochant une place pour la C1 et en remportant la C3. En Premier League, Chelsea n’a plus perdu à Stamford Bridge depuis la visite de Leicester en décembre, et reste même sur une série de 4 victoires et 1 match nul.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, West Ham est assuré de son maintien dans l’élite. Par conséquent, les joueurs de Pellegrini sont en roue libre depuis quelques matchs, et plus particulièrement en déplacement où ils restent sur 7 matchs sans victoire (6 défaites et 1 nul). Pour ce match de clôture de la 33journée de PL, nous voyons Chelsea s’imposer face à West Ham. Les Blues devraient faire le nécessaire avant de s’économiser pour leur quart de finale d’Europa League.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez votre premier pari de 125€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea West Ham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !