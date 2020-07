Pronostic Chelsea Watford : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea repart de l’avant face à Watford

Franck Lampard réussit un excellent travail à la tête des. Le coach anglais a dû s'adapter à l'interdiction de recruter de son club pour composer son équipe. « Super Frank » a notamment donné sa chance aux jeunes Tammy Abraham et Mason Mount, très présents en débuts de saison. Ces derniers sont moins efficaces dans cette dernière ligne droite, au contraire d'un Willian ou d'un Olivier Giroud à leur avantage dernièrement. Chelsea avait parfaitement repris avec trois victoires de suite face à Aston Villa (1-2), Manchester City (2-1) et Leicester (0-1, en FA Cup). Mais en milieu de semaine, les Blues ont connu un coup d'arrêt en s'inclinant au Stade Olympique de Londres face à West Ham (3-2). Sous la pression de Man U et Wolverhampton pour la Ligue des Champions, Chelsea veut repartir de l'avant dès ce choc face à Watford. Seul tombeur de Liverpool en Premier League, Watford est toujours concerné par la lutte pour le maintien. Lesont une seule unité d'avance sur le premier relégable, Aston Villa. Pour leur reprise, les hommes de Nigel Paerson étaient allés chercher un nul encourageant à Leicester (1-1) mais n'ont pas confirmé ensuite avec des revers face à Burnley (1-0) et Southampton (1-3). Privé de son feu follet Delofeu, Watford va vivre une fin de saison stressante. Pour cette rencontre, Chelsea semble largement supérieur à Wtford qui reste sur 3 revers consécutifs hors de ses bases.