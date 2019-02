Pronostic Chelsea Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Fini le coup de Blues pour Chelsea face à Tottenham !

La défaite de Chelsea, dimanche,en finale de la Carabao Cup aura été marquée par l’incroyable échange entre le gardien espagnol Kepa et le banc de touche de Chelsea. Depuis, le calme est revenu suite aux excuses du joueur, et ces événements ne doivent pas faire oublier la boperformance de Chelsea face à un City très performant ces dernières semaines. Pendant 120 minutes, Chelsea a su contenir les attaques des Citizens, avec une charnière Luiz-Rudiger très performante, alors qu'elle avait sombré quelques semaines plus tôt en championnat (défaite 6-0). Si, offensivement, la prestation a été moins enthousiasmante, cette finale perdue devrait redonner de la confiance auxavant de défier Tottenham. Maurizio Sarri pourrait cette fois jouer avec un véritable avant-centre et repositionner Hazard à sa place préférentielle. Le jeune Hudson-Odoi, très prometteur lors de ces dernières sorties, pourrait avoir du temps de jeu et apporter sa percussion à l’attaque des Blues.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham a connu des émotions contrastées le week-end dernier. Positives tout d’abord, avec le retour de son joueur vedette Harry Kane, qui a d'ailleurs marqué et sera sans doute déterminant dans la fin de saison des Spurs. Mais aussi négatives car le résultat à Burnley n’était pas celui espéré (défaite 2-1). Les hommes de Pochettino ont une semaine très chargée avec deux derbys londoniens au programme (le 2face aux rivaux d’Arsenal). Défaits sur leurs 3 derniers matchs à l'extérieur (à Burnley en championnat, sur la pelouse de Palace en Cup et à Chelsea en demi-finale de Carabao Cup), les Spurs s'apprêtent à souffrir face à des Blues revanchards. Pour ce match, nous voyons Chelsea au moins accrocher un nul à domicile dans un match avec moins de 5 buts.- Cliquez sur le bouton "J’en profite" situé tout en bas de la page- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(145€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !