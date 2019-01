Pronostic Chelsea Tottenham : Analyse, prono et cotes du match de Carabao Cup

Chelsea veut s’éviter un coup de Blues face à Tottenham !

Battu à l’aller (1-0), Chelsea est dans l’obligation de s’imposer dans cette demi-finale retour de la Carabao Cup pour revoir Wembley. Le week-end dernier, les hommes de Sarri ont été décevants face à Arsenal (2-0) et voient désormais les Gunners et United revenir sur leurs talons. Lors du match aller, Kane avait ouvert le score en 1mi-temps et Chelsea avait ensuite largement dominé le match sans arriver à trouver la faille. Symbole des difficultés actuelles des Blues, Jorginho est très critiqué Outre-Manche pour ses récentes piètres prestations. Rampe de lancement du milieu de terrain, l’Italien n'arrive plus à se montrer décisif et ses faiblesses défensives sont criardes actuellement. Les Blues peuvent cependant compter sur son trio de devant composé des Hazard, Willian et Pedro capables de fulgurances à tout moment.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Défait par United, Tottenham s’est repris ce week-end en s’imposant à quelques pas de Stamford Bridge sur la pelouse de Fulham (2-1). Mauricio Pochettino fait face à un problème d’effectif avec les absences de Kane, Son, Wanyama, Sissoko et l'incertitude pesant autour de Delle Alli. Privé de plusieurs pièces maîtresses, Tottenham a eu des difficultés à s’imposer face à Fulham, relégable. Pour ce match, nous voyons Chelsea (3 victoires sur ses 12 derniers matchs à domicile) s’imposer àface à une formation de Tottenham handicapée par les absences.- Misez votre 1pari de 100€ sur ce prono et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea - Tottenham encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !