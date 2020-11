Pronostic Chelsea Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Un derby Chelsea – Tottenham avec des buts de chaque côté

Profitez d'un 1er pari remboursé de 150€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea Tottenham :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche de la 10journée de Premier League oppose Chelsea à Tottenham. Les Blues occupent la 3place du classement, 2 points derrière les. Auteur d’un recrutement conséquent lors du dernier mercato, Chelsea a eu besoin d’un temps d’adaptation pour incorporer tous ses nouveaux éléments. Dominés par Liverpool en PL et par Tottenham en Carabao Cup (1-1 au bout du temps réglementaire, défaite lors de la séance des tirs aux buts), lesse sont repris et sont invaincus depuis 10 rencontres. Les hommes de Franck Lampard restent sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. En milieu de semaine, Chelsea s’est imposé dans les arrêts de jeu à Rennes en Ligue des Champions (1-2) et est assuré de disputer les huitièmes de finale. Les Blues peuvent désormais se tourner vers leur second objectif, la Premier League. Recruté l’hiver dernier mais arrivé durant l’été, l’international marocain Ziyech enchaîne les excellentes prestations et crée de nombreuses opportunités pour ses coéquipiers par la qualité de ses centres et de ses passes.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Tottenham est également sur une excellente dynamique, malgré une défaite lors de la 1journée face à Everton. Lessont depuis invaincus en Premier League, cette série leur a permis de prendre la tête de PL avec Liverpool. Le week-end dernier, Tottenham a confirmé sa bonne forme en dominant le Manchester City (2-0) de Pep Guardiola. Mourinho a joué un mauvais tour à l’un de ses plus grands rivaux, quelques jours après la prolongation du contrat du catalan. Le Portugais, dominé par son élève Lampard la saison passée, espère prendre sa revanche et s’imposer à Stamford Bridge. Le Mou’ peut compter sur un duo d’attaque en grande forme avec Harry Kane et Son. De plus, Tanguy Ndombélé en difficulté lors de sa première saison, se montre convaincant lors de ce nouvel exercice et a repoussé Alli sur le banc. Entre deux potentiels offensifs impressionnants, cette affiche devrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors du match de Carabo Cup entre les deux équipes en début de saison.- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 150€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 150€ vous sont remboursés en paris gratuits.avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avecRetrouvez le Pronostic Chelsea Tottenham détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !