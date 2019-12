Pronostic Chelsea Southampton : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea - Southampton : les Blues enchaînent face aux Saints

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Chelsea - Southampton :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le week-end dernier, le Chelsea de Frank Lampard est allé s’imposer sur la pelouse du Tottenham de José Mourinho (0-2). Cadre lors des années du coach Portugais chez les, l’élève Lampard a joué un bien mauvais tour à son "maître". Cette victoire a surtout permis à Chelsea de se relancer après 2 revers de rang en Premier League face à Everton et Bournemouth. Le virevoltant brésilien Willian a été l’homme du match face auxavec un doublé à la clé. A l’aller, lesn’avaient déjà fait qu’une bouchée des Saints (4-1) au St Mary’s Stadium.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Si Chelsea a effectué une belle opération dans le haut du tableau ce week-end, Southampton en a fait de même pour le maintien. Les hommes d’Hasenhuttl sont en effet allés chercher un précieux succès chez un adversaire direct pour le maintien, Aston Villa (1-3). Emmené par un excellent Danny Ings auteur d’un doublé (10et 11réalisations de la saison), Southampton est sorti de la zone de relégation. L’ancien attaquant de Liverpool, Danny Ings, est en pleine forme et vient d’inscrire 7 buts lors des 7 dernières journées, marquant quasiment à tous les matchs. Bien remis en selle par sa belle victoire face à Tottenham, Chelsea qui semble supérieur devrait s’imposer dans un match avec moins de 5 buts (aucun des 9 derniers matchs desou desa vu plus de 4 buts).- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecUn Bonus ÉNORME de 200€ dont 150€ sur vos 1paris sportifs avecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Southampton détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !