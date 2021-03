Pronostic Chelsea Sheffield United : Analyse, cotes et prono du match de FA Cup

Chelsea évite le piège Sheffield United

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€, mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Cheslea - Sheffield :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Chelsea a changé de style depuis l’arrivée de Thomas Tuchel. Tournés vers l’offensive sous les ordres de Frank Lampard, less’appuient désormais sur leur solidité pour engranger des résultats. En effet, lors des 10 journées de Premier League disputées depuis l’arrivée du coach allemand, le club londonien n’a encaissé que deux buts. En milieu de semaine, lesse sont tranquillement défaits de l’Atlético de Madrid en 8de finale retour de la Ligue des champions sur un nouveau(2-0). De plus, l’ancien du PSG s’appuie sur des éléments moins utilisés par son prédécesseur, à savoir Rudiger, Azpilicueta ou Christensen. Revanchards, ces éléments enchaînent les excellentes prestations. Offensivement, TT tâtonne et semble désormais privilégier la solution Kai Havertz en faux 9. Tammy Abraham, choix numéro 1 de Lampard, s’est retrouvé à plusieurs reprises en tribune. L’international anglais a été le grand artisan de la qualification despour ces quarts de finale puisqu'il a marqué tous les buts de son équipe en 16de finale face à Luton (3-1) et lors du 8à Barnsley (0-1), et il pourrait de nouveau avoir sa chance.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’excellent Chris Wilder a décidé de quitter le navire Sheffield United en accord avec sa direction. Le coach anglais avait permis à sa formation de retrouver l’élite anglaise, mais paye certainement ses choix du mercato et notamment les 20M de livres investis sur Brewster, qui n’arrive pas à confirmer les espoirs placés en lui. De plus, lesoccupent la place de lanterne rouge et semblent condamnés au Championship. Le week-end dernier, Sheffield n’a pas existé sur le terrain de Leicester (5-0) pour la première de Paul Heckingbottom, habituellement coach des U23. Les Blades ont successivement dominé les Bristol Rovers, Plymouth et Bristol City pour atteindre ces quarts de finale. Bien aidé par un tirage clément jusque-là, Sheffield aura cette fois fort à faire et va tenter l’exploit face à Chelsea. Néanmoins, lessemblent largement supérieurs et ne devraient pas connaître de problèmes pour s’imposer, en continuant sur leur belle série défensive face à un Sheffield qui marque.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cheslea Sheffield United détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !