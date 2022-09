Pronostic Chelsea Salzbourg : analyse, cotes et pronos du match de Ligue des Champions

Chelsea retrouve sa magie face à Leipzig

Chelsea a connu des derniers mois particulièrement éprouvants. En effet, le club londonien avait réussi une première année sous la houlette de Thomas Tuchel avec comme point d'orgue le gain de la Ligue des Champions 2021. La saison passée, lesse sont hissés en finale des 2 coupes nationales où ils ont été battus à 2 reprises par Liverpool lors de la séance des tirs aux buts. Les sanctions imposées aux oligarques russes ont touché de plein fouet Chelsea, propriété d'Abramovitch. Ce dernier a été contraint de vendre le club à l'Américain Boehly. Après avoir consenti à de lourds investissements lors du mercato avec les recrutements des Sterling, Aubameyang, Koulibaly ou Fofana, le nouveau propriétaire du club n'a guère apprécié l'entame de sa formation. En effet, lesont perdu des points lors de 3 des 6 journées disputées avec des revers contre Leeds (3-0) et Southampton (2-1) pour un nul contre Tottenham (2-2). De plus, lors de la 1journée de Ligue des Champions, les Blues sont passés au travers et ont été battus par le Dinamo Zagreb (1-0). Ce revers a provoqué le licenciement surprise de Thomas Tuchel. Cette décision a surpris tout son monde en Angleterre au regard des résultats du coach allemand depuis son arrivée à Londres. Pour lui succéder, Chelsea a misé sur l'entraineur de Brighton, Graham Potter. Auteur d'un excellent passage dans le Sud de l'Angleterre, le technicien anglais se voir offrir un challenge relevé à la tête d'une des plus grosses écuries européennes. Ses premiers pas envont être scrutés.Domine largement son championnat et ayant remporté un nouveau titre la saison dernière, Salzbourg est désormais devenu un routier des compétitions européennes. Actuellement, la formation autrichienne a déjà pris les commandes de sa Bundesliga avec un bilan de 7 victoires et 1 nul, et 3 points d'avance sur LASK. Pour débuter sa campagne européenne, le club autrichien recevait le champion d'Italie, le Milan AC. Dans une rencontre plaisante, les partenaires de l'ancien stéphanois Lucas Gourna ont ouvert le score par le Suisse Okafor, meilleur buteur du club. Ensuite, malgré d'autres opportunités, Salzbourg a vu les Milanais revenir à niveau pour au final partager les points. La formation autrichienne sait qu'elle affronte Chelsea au meilleur des moments et compte sur le talent des Fernando, Okafor, Kameri ou Capaldo pour réussir un coup. Devant son public et pour la première de son nouveau coach, le Chelsea de Potter devrait retrouver de sa solidité pour s'imposer face à Salzbourg qui avait perdu 3 de ses 4 déplacements en C1 la saison passée.