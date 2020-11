Pronostic Chelsea Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Les Rennais ont le Blues avant Chelsea

L’arrivée de l'ancien portier rennais Edouard Mendy dans les derniers jours du mercato est en train de porter ses fruits à Chelsea. Irréguliers depuis le départ de la saison et perturbés par les erreurs de Kepa, lesviennent d’enchainer 4 rencontres sans encaisser le moindre but. Excellent à Old Trafford et Krasnodar, Mendy est pour beaucoup dans ces excellents résultats. De plus, Lampard peut désormais compter sur Hakim Ziyech, de retour de blessure. L’ancien de l’Ajax s’est mis en évidence en marquant lors de ses premiers matchs avec le club londonien. En Ligue des Champions, Chelsea a débuté avec un nul à Stamford Bridge face à Séville (0-0) avant de faire le job en Russie face à Krasnodar (3-0). Auteur d’un recrutement important, Chelsea semble progressivement trouver ses marques et se montre de plus en plus solide, comme le montre sa victoire à Burnley samedi (0-3). De mauvais augure pour Rennes.chezjusqu’au 4 novembre seulement⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le club breton a validé sa participation à la Ligue des Champions en terminant en troisième position de Ligue 1 la saison passée. Les Rennais ont effectué un recrutement conséquent lors du mercato pour pouvoir être compétitif sur tous les tableaux mais les débuts en Ligue des Champions sont compliqués avec 1 point pris en 2 journées : un nul concédé au Roazhon Park face à Krasnodar (1-1). Les hommes de Julian Stephan auraient mérité un meilleur résultat face aux équipiers de Cabella. En revanche, leur revers en Andalousie face au FC Séville ne souffre d’aucune contestation. En effet, la défaite aurait dû être nettement plus lourde tant les Sévillans se sont créés des opportunités. Après 4 matchs sans le moindre succès toutes compétitions confondues, les Rennais ont renoué difficilement avec la victoire face à Brest le week-end dernier (2-1). Pour ce déplacement à Londres, Stephan ne pourra toujours pas compter sur sa pépite Camavinga, blessé. En regain de forme, Chelsea devrait prendre le meilleur sur Rennes.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parieravecavecqui vous offre 120€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Chelsea Rennes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !