Pronostic Chelsea Porto : Analyse, cotes et prono du 1/4 de finale de Ligue des champions

Chelsea confirme face à Porto

Mercredi dernier, Chelsea a fait un grand pas vers la qualification en s'imposant à l'extérieur face au FC Porto (0-2) pour le match aller de ce 1/4 de finale joué sur terrain neutre (à Séville pour les deux matchs). A part cette défaite concédée à 10 contre 11 face à une équipe de West Bromwich Albion (2-5) en Premier League, Thomas Tuchel n'a perdu aucun de ses 16 autres matchs disputés sur le banc de Chelsea avec un bilan excellent de 12 victoires et 4 nuls. Aux tours précédents, les Blues avaient d'ailleurs battu l'Atlético Madrid à l'aller comme au retour. Chelsea peut enfin compter sur un Kai Havertz précieux, même si c'est au tour de son compatriote Timo Werner de connaître une période difficile.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Vainqueur de la Juventus de Turin en 1/8de finale, le FC Porto s'est en revanche heurter à la solidité et au réalisme des Blues malgré un bon match aller de sa part. Comme Chelsea qui a battu samedi Crystal Palace à l'extérieur en Premier League (1-4), les hommes de Sergio Conceição ont remporté leur match de championnat samedi sur la pelouse de Tondela (0-2). Pour ce match retour, le FC Porto va pouvoir récupérer deux joueurs importants, son buteur Tademir et son dynamiteur Sergio Oliveira mais Tuchel peut lui désormais compter sur un N'Golo Kanté prêt à débuter la rencontre, lui qui s'était blessé avec la France face à l'Ukraine. D'un réalisme à faire froid dans le dos, Chelsea pourrait de nouveau s'imposer face à Porto. Comme à l'aller, on vous propose la victoire des Anglais et leur victoire avec moins de 4 buts dans le match.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot.- Eh oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecavec, sponsor de Monacoavecavecavec► De plus, Winamax double les cotes sur tous les 1/4 de finale de C1 :Retrouvez le Pronostic Chelsea Porto détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !