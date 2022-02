Pronostic Chelsea Palmeiras : Analyse, cotes et prono de la finale du championnat du monde des clubs

Chelsea sur le toit du monde face à Palmeiras

Chelsea participe pour la 2nde fois de son histoire au Mondial des clubs suite à son titre obtenu en Ligue des Champions la saison dernière. Lors de sa 1participation en 2012, le club londonien s'était incliné en finale face à une autre formation brésilienne, les Corinthians. Dans son palmarès bien fourni, Chelsea va tout mettre en œuvre pour arracher ce trophée qui lui manque dans sa vitrine. En demi-finale, les Blues se sont difficilement défaits des Saoudiens d'Al-Hilal (1-0) grâce à une réalisation heureuse de Romelu Lukaku qui n'avait pas marqué pendant 5 rencontres consécutives. Dominateurs, lesont connu quelques sueurs froides en fin de rencontre. Souvent décrié depuis son arrivée à Londres, Kepa a signé des arrêts déterminants qui ont permis à sa formation de se qualifier pour la finale. En revanche, ce samed face à Palmeiras, Tuchel pourrait décider de titulariser Edouard Mendy de retour d'une CAN victorieuse. Le coach allemand n'est pas présent à Abu Dhabi car il est positif à la Covid. Chelsea ne semble pas aussi fort qu'il l'a été l'an passé voire en début de saison et se méfie de cette rencontre face à Palmeiras.

En face, Palmeiras est le tenant du titre de la Copa Libertadores face au Flamengo (2-1, ap) grâce à une réalisation de Deyverson dans les prolongations. Ce second succès consécutif (le 3de son histoire) permet à la formation de Sao Paulo de participer à ce mondial des Clubs. L'an passé, les Brésiliens avaient été surpris par Al Ahly en quart de finale, mais ont cette fois pris leur revanche face aux Egyptiens en demi-finale (2-0) grâce à des réalisations de Veiga et Dudu. Dans le championnat brésilien, Palmeiras a fini en 3position derrière l'Atletico Mineiro et Flamengo. Entraîné par Abel Ferreira, Palmeiras peut compter sur Raphael Veiga, meilleur buteur du club la saison passée. On retrouve également parmi les remplaçants Jorge, passé sans éclats à Monaco. Après l'échec de 2012, Chelsea va sans doute tout mettre en œuvre pour décrocher l'un des rares trophées qui lui manque, en prenant le dessus sur Palmeiras. Car depuis, les clubs européens l'ont toujours emporté dans ce championnat du monde des clubs.