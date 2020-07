Pronostic Chelsea Norwich : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Chelsea à la relance face à Norwich

Humilié à Bramall Lane par Sheffield United samedi (3-0), Chelsea est dans l'obligation de se reprendre pour ne pas manquer le coche pour les places en Ligue des Champions (d'autant qu'on ne sait toujours pas si Man City sera retoqué de C1 ou non). Face aux, Lampard ne pouvait pas compter sur Kante, blessé, et avait décidé de mettre Giroud et Alonso, en forme, sur le banc. La première mi-temps catastrophique desa marqué le coach des Blues. Lampard devrait renouveler sa confiance à Giroud, efficace dans la dernière ligne droite, au détriment d'un Abraham, en difficulté en cette fin de saison. Le club londonien a un besoin urgent des 3 points car il se retrouve sous la pression de Leicester et Manchester United. Lors de leur dernier match à Stamford Bridge, les partenaires de Willian avaient fait le job face à Watford (3-0), comme il l'avait fait aller à Norwich (2-3). Les Blues affrontent en plus une formation de Norwich, officiellement reléguée en Championship depuis samedi. La 8défaite de rang desleur a été fatale puisqu'ils vont retrouver la deuxième division, un an seulement après leur montée. Les hommes de Farke se sont lourdement inclinés face à West Ham (4-0) sur un quadruplé d'Antonio. Chelsea, largement supérieur, devrait s'imposer sans encaisser de but face à une équipe qui n'a marqué qu'1 seul but sur ses 7 derniers matchs de championnat.