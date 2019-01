Pronostic Chelsea Newcastle : Analyse, prono et cotes du match de Premier League

Match pauvre en buts entre Chelsea et Newcastle !

Chelsea, à la lutte pour les places qualificatives à la Ligue des Champions, doit se reprendre après le nul concédé à Stamford Bridge face à Southampton (0-0). En FA Cup, les Blues se sont imposés contre Nottingham le week-end dernier (2-0) mais ils se sont inclinés mercredi lors de la demi-finale aller de la Carabao Cup sur la pelouse de Tottenham (1-0). Avec la victoire obtenue par Chelsea sur la pelouse de Palace (0-1), ce sont les 4 derniers matchs des Blues qui se sont finis avec peu de buts.

De leur côté, les Magpies luttent pour se maintenir en Premier League et tentera de prendre un point à Stamford Bridge en défendant aussi bien que l'a fait récemment Southampton. Mal partis, les hommes de Bénitez se sont relancés en novembre et pointent désormais à la 15e place. Lors des 9 derniers matchs, les partenaires de Shelvey n'ont remporté qu'un match, et cela face au dernier Huddersfield, à cause d'une attaque défaillante (seulement 15 buts marqués en 21 rencontres). Pour ce match, nous partons sur le pari "Les deux équipes ne marquent pas", qui est passé lors des 8 derniers matchs à domicile de Chelsea et sur 11 des 21 matchs de Newcastle en Premier League. Ce pari passera en cas de 0-0 ou si seule une seule équipe (Chelsea ou Newcastle) arrive à marquer un but.