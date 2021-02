Pronostic Chelsea Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Chelsea poursuit sa remontée face à Newcastle

Grâce à son excellente série de 3 victoires consécutives et du passage à vide de Liverpool, Chelsea ne comptait qu'un point de retard sur les places qualificatives pour la Ligue des Champions à l'orée de cette journée. En effet, les se sont successivement imposés face à Burnley, Tottenham et à Sheffield. Depuis l'arrivée de Tuchel, le club londonien se montre solide avec un seul but encaissé en championnat en 4 matchs, sur une erreur de Rüdiger. Offensivement, le coach allemand cherche toujours la bonne formule mais semble désormais faire confiance au protégé de Lampard, Mason Mount, pour dynamiter le jeu. L'international anglais est l'élément qui se montre le plus régulier, parmi les Werner, Havertz, Pullisic, Hudson Odoi, Abraham ou Giroud. Le joueur passé par Derby a d'ailleurs été le grand artisan des succès face à Tottenham et Sheffield. A Stamford Bridge, Chelsea se montre solide depuis le début de saison, puisque seuls Liverpool et City sont repartis avec des succès. En milieu de semaine, les Blues ont souffert dans le Nord de l'Angleterre pour se défaire du Barnley de Valérien Ismaël en FA Cup(0-1). De son côté, Newcastle a récemment réalisé deux très belles opérations dans l'optique du maintien en s'imposant à Everton (0-2) et contre Southampton (3-2). Face aux Saints, les ont passés par toutes les émotions. Largement en tête à la pause (3-1), Newcastle a encaissé un but d'entrée puis a vu Hendrick être exclu. Résistant aux assauts des, Steve Bruce et ses hommes ont joué les 15 dernières minutes à 9, suite à la blessure de Schär. Ces 3 points obtenus dans la douleur permettent à Newcastle de posséder 10 points de plus que Fulham. En plus de la blessure de l'international suisse, les ont perdu leur meilleur élément Callum Wilson, blessé. L'animation offensive devrait être confié à Willock, Almiron et Saint-Maximin qui a connu une longue absence après avoir été touché par une version très dure de la covid. Solide, Chelsea devrait s'imposer sans encaisser de but face à une formation de Newcastle, privée de son meilleur buteur.