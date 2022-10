Pronostic Chelsea Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Un Chelsea – Milan AC ouvert

Vainqueur de la Ligue des Champions il y a deux saisons, Chelsea fait un début de saison décevant. Les Blues, après leurs deux premiers matchs de C1, ne comptent aucune victoire, avec un revers en Croatie face au Dynamo Zagreb (1-0) et un nul concédé contre Salzbourg à Stamford Bridge (1-1). Dernier de sa poule, le club londonien s'apprête en plus à affronter par deux fois l'adversaire le plus coriace du groupe, le Milan AC. En Premier League, Chelsea a également connu une entame poussive, ce qui a contraint les nouveaux dirigeants à se séparer de Thomas Tuchel pour le remplacer par Graham Potter, très intéressant à Brighton. Pour ses débuts en Premier League avec les Blues samedi, Potter a vu ses hommes renverser une situation mal embarquée face à Crystal Palace (1-2) avec des réalisations d'Aubameyang et un bijou en fin de rencontre de Gallagher. Pour affronter Milan, Potter déplore principalement les absences du portier Mendy et du Français Kanté.

La saison passée, le Milan AC a remporté le Scudetto après près de 10 ans d'attente. Actuellement à la 5e place de Serie A mais avec seulement 3 points de retard sur les leaders, les Rossoneri se montrent assez constants dans leurs prestations. Après avoir perdu contre le Napoli à San Siro (1-2), le club milanais s'est repris le week-end passé en renversant Empoli dans les dernières minutes du match avec pas moins de 2 buts dans le temps additionnel (1-3), les œuvres de Ballo-Touré et de Rafael Leao. Avec 4 buts toutes compétitions confondues, ce dernier est le 2e meilleur buteur milanais, derrière Olivier Giroud (5 buts). En Ligue des Champions, les hommes de Stefano Pioli ont été tenus en échec en Autriche face à Salzbourg (1-1) avant de s'imposer lors de la réception du Dynamo Zagreb (3-1) avec notamment des réalisations de Giroud et Saelemaekers. Le Belge, blessé, sera absent et devrait même manquer le Mondial au Qatar. De son côté, Olivier Giroud retrouve le club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en étant décisif sur le parcours des Blues. Cette affiche entre deux équipes qui ont un beau potentiel offensif devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté. Les filets ont d'ailleurs tremblé des deux côtés sur les 2 derniers matchs de Chelsea et sur les 6 dernières rencontres du Milan.