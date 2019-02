Pronostic Chelsea Manchester United : Analyse, prono et cotes du match de FA Cup

Victoire obligatoire pour Chelsea face à Manchester United !

L'humiliation reçue par Chelsea à Manchester City (6-0) a accentué les doutes sur la philosophie de jeu de Maurizio Sarri et de son utilisation en Premier League. Le coach italien est sous la menace et une défaite à domicile face à Manchester United pourrait lui être fatal. Ses débuts réussis laissaient présager une saison ambitieuse mais depuis quelques mois la qualité des prestations de son équipe déçoit. La victoire en Europa League obtenue jeudi sur le terrain de Malmö (1-2) a redonné un peu de confiance aux avant ce huitième de finale de FA Cup. A, Chelsea affiche tout de même affiche un excellent bilan de 16 victoires, 4 nuls et 1 défaite cette saison. De son côté, Manchester United a connu une grosse désillusion face au PSG en Ligue des Champions. Invaincus depuis l'arrivée de Solskjaer, les ont été incapables de mettre en danger le club francilien. De plus, le coach mancunien a vu Martial, Lingaard et Sanchez se blesser lors de cette rencontre. Si Mata, Lukaku et Rashford sont quasiment assurés de débuter à Londres ce lundi soir, le banc de Manchester devrait manquer de profondeur au niveau offensif. Dans ce huitième de finale, Chelsea veut s'éviter un coup de Blues et continuer à être performant à domicile.